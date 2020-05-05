350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi

TYT SINAV SÜRESİ ARTIRILDI, BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLDÜ YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada ayrıca, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.