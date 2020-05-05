Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
|05 Mayıs 2020 21:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esnaf Destek Paketi'nden yararlanan oto tamir servisi işletmecisi Yasemin Döner'in iş yerinde çekilen videoyu paylaşıp, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. İstihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajda ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.
Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 5, 2020
Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/063tnCzWxs
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