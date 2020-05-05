Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
|05 Mayıs 2020 21:53
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Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hartum'a inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi'nden aldıkları Hanefi Aydın'ı, ambulans uçağa yerleştirdi. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı.
20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı. Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük'te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü.
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