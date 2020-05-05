Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber
|05 Mayıs 2020 22:00
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Şarkıcı Murat Kekili, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun tedavisi devam eden eşi Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği yönündeki haberler geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.
Murat Kekili, Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Merhum Ömer Döngeloğlu, hocamın ailesi hakkında "vefat ettiler" şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindigimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır" dedi.
Merhum @omerdongeloglu hocamın ailesi hakkında "vefat ettiler" şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindigimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/VSjITHrq11Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) May 5, 2020
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