1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

Korona virüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti.
 05 Mayıs 2020 22:06
Yazdır
Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş

Korona virüs salgını dolayısıyla piyasalarda durgunluk yaşanırken 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da devam etti.

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen korona virüs, pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Toplantılar, fuarlar, etkinlikler, konserler birer birer iptal edildi. Evlilik planları yapan çiftlerin çoğu da özel günlerini ertelerken geleceğe dair planlarını ise sürdürdü. Bir süredir artışı devam eden altındaki yükseliş de son günlerde de sürerken yatırımcısının yüzünü güldürdü.

"Altın fiyatlarında ciddi bir suni yükseliş var"

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk İşletme Sahibi Adem Karapınar, artışın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Karapınar, "Bence altın fiyatlarında ciddi anlamda suni yükseliş var. Yani çok yüksek altın fiyatları , ortalık biraz daha düzeldikten sonra piyasa tekrar eski haline dönmese bile biraz daha üstüne yani 320 TL civarına geri gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bu biraz zaman alacak. Yaklaşık olarak haziran ayını bulabilir fakat yıl sonu tekrar yükselme ihtimali var" dedi.

"Düğün sezonunu bekliyorduk"

Düğünlerin ertelenmesinin kuyumcuların işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Karapınar, "İşlerimizi etkiledi tabi biz ocak, şubat, mart ayları zaten işlerimiz durgundu. Nisan, mayıs, haziran aylarını ve düğün sezonunu bekliyorduk. Fakat olmadı kısmet değilmiş. Altın borcu olanlar bence biraz beklemeleri lazım en azından şu altın fiyatları tam rayına oturup netleşene kadar. Yatırımcılar da fiyatlar yüksek, altınlarını bu ara satabilirler" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 640 TL civarında işlem görüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar/TL kuru 7,09'u aştı ve tarihi zirvesine yaklaştı
05 Mayıs 2020 20:53		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
05 Mayıs 2020 18:20
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
05 Mayıs 2020 17:22		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
05 Mayıs 2020 13:14
Çeyrek altın ne kadar?
05 Mayıs 2020 12:40		 Gün ortası döviz fiyatları
05 Mayıs 2020 12:19
Borsa, güne yükselişle başladı
05 Mayıs 2020 10:06		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
04 Mayıs 2020 18:37
Gün sonunda döviz fiyatları
04 Mayıs 2020 17:29		 Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
04 Mayıs 2020 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 3
şu anda dinlenen türkü 3
Yem etkisi 1
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 2
dudak payı 3
rusya 2
Can sıkıntısına başlık açmak 1
hıdırellez 1
deplasman yapmak 4
Sense 8 3
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam