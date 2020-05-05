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İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı

Isparta'da ilkokulda kazandığı kitap okuma alışkanlığını emekli olduktan sonra mesleğe dönüştüren 64 yaşındaki Bedrettin Aykan, günlerini 33 metrekarelik dükkanda 40 bin kitap arasında geçiriyor.
 05 Mayıs 2020 22:11
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İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı

Isparta'da ilkokulda kazandığı kitap okuma alışkanlığını emekli olduktan sonra mesleğe dönüştüren 64 yaşındaki Bedrettin Aykan, günlerini 33 metrekarelik dükkanda 40 bin kitap arasında geçiriyor.

Isparta'da 63 yaşındaki Bedrettin Aykan, işçi olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında emekli oldu. Aykan, emekli olduktan sonra ilkokulda kazandığı kitap okuma alışkanlığını Fatih Çarşısı'nda kendisine ait 33 metrekarelik dükkanda mesleğe dönüştürdü. İlk başlarda kendi kütüphanesini dükkanına taşıyarak mesleğe başlayan Aykan, vatandaşlar ve diğer illerden aldığı 2. el kitaplarla dükkanındaki kitap sayısını 40 bine çıkardı. Boyunu aşan kitapların arasında günlerini geçiren Aykan, her aldığı kitabı özenle temizleyip gözü gibi bakıyor.

"Kitap işi bir hastalıktır"

Yaklaşık 22 yıldır 2. el kitap satışı yaptığını belirten Bedrettin Aykan, kitap işinin bir hastalık olduğunu, bu hastalığın da kendisine dedesinden geçtiğini söyledi. Aykan, "Rahmetli dedem çok kitap okurdu. O yüzden bu işin DNA'dan geldiğini söyleyebilirim. Öyle olunca emekli olduktan sonra bu dükkanı açtım. İlk açtığımda kendi kütüphanem vardı, oradaki kitapları buraya getirdim. Diğerlerini de ikinci el olarak satın aldım. Bazen vatandaşlardan aldım veya değiştirdim, bazen de Ankara, İstanbul, İzmir'e giderek kitaplar aldım. Ama genellikle kitapların Isparta'daki vatandaşlardan alındığını söyleyebilirim. Her aldığım kitabı tek tek bezimle silerek temizlerim" dedi.

"Okuma ve araştırmanın sınırı yok, ben 50 yaşından sonra Osmanlıca öğrendim"

İnsanların dükkana ilk girdiklerinde şaşkınlık yaşadığını kaydeden Aykan, her gelenin kendisine bu kadar kitabı nasıl biriktirdiğini sorduğunu söyledi. İlkokuldan bu yana kitap okuduğunu dile getiren Aykan, "Bugüne kadar kaç kitap okuduğumu bilmiyorum ama genellikle tarih, inceleme ve araştırma kitapları olursa kesinlikle okurum. Dükkanımda da her çeşit kitap bulunur. Isparta'da kitaba ilgi var. Isparta'da üniversite olmasının bize de etkisi oluyor. Çünkü üniversite öğrencileri kitap almak için geliyorlar. İnceleme ve araştırmanın sınırı yok. Ben 50 yaşından sonra Osmanlıca öğrendim. Şimdi Osmanlıca'yı kendim okurum. Bu bir merak işi. Böyle meraklı insanlardan çok var. Örneğin imzalı ve ilk baskı kitap arayan var. Yeni kitaplar pahalı, bizde ikinci el olunca ucuz oluyor" diye konuştu.

Aykan, dükkanında bir kitap arandığı zaman yüzde 70 oranında olup olmadığını bildiğini ancak kitap olsa dahi bulamayabileceğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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