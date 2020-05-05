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Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, YKS tarihinin değişmesini değerlendirdi.
 05 Mayıs 2020 22:16
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Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, YKS tarihinin değişmesini değerlendirdi.

39 yaşında olduğunu belirten ve öğrencilik hayatında iki kez sorular çalınması nediniyle sınav tarihinin değiştiğini söyledi.

Yaşadığı travmayı anlatan ve kovid-19 salgınıyla ilişkilendiren Üner'in son cümlesi "Genç Farsça'da hazine demek. Hazineye kıyılır mı hiç?" oldu. Üner'in YKS'ye hazırlanan gençlerin mağduriyetini ve yaşadıkları travmaya dikkat çektiği konuşma sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Memurlar.Net
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