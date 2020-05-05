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'Anadol'una gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Oğuzhan Karacı, 1972 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyor.
 05 Mayıs 2020 22:21
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'Anadol'una gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Oğuzhan Karacı, 1972 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyor.

Klasik otomobil sahibi Oğuzhan Karacı, kullandığı aracından çok memnun olduğunu söyledi. Aracının motorundan, kaputuna, lastik jantlarından kapı kollarına kadar tüm aksamının orijinalliğini koruduğunu belirten Karacı, aracının şimdiye kadar kendisini hiç yolda bırakmadığını anlattı.

Tek kapılı

Yerli otomobil kullanmanın kendisi için bir gurur olduğunu belirten Oğuzhan Karacı, "Ailemden gelen bir tutku klasik otomobiller. Spor arabaları da seviyorum ama bu Anadol marka aracımı çok severek aldık ve şu anda da kullanıyoruz. 1972 Anadol A 1 model aracım tek kapılı şekilde orijinal. Türk yapımı ve yerli ilk arabalardan. Yolda giderken herkesin ilgisini çekiyor ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Komple orijinal şekilde muhafıza ediyoruz aracımızı. Babam çok yakın bir arkadaşından satın aldı. 25 ile 30 bin arasında harcayarak aracımızı yeniledik. Fazlasıyla aracımızı değdi. Arabam beni şuana kadar hiç yolda bırakmadı. Aracımı satmayı düşünmüyorum fakat iyi bir teklif gelirse satabilirim. Bu otomobilin parçalarını bulmak kolay. Sosyal medya hesabımdan arabamın fotolarını paylaşıyorum ve herkes tarafından büyük ilgi görüyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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