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Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin

"Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı. Yerler, caddeler, halılar, koltuklar deterjanla temizlenmeli. Kiyafetler silkelenmemeli.
 05 Mayıs 2020 22:28
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Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin

Koronavirüs vaka sayıların düşmesi ile birlikte normalleşme çalışmaları da hızlandı. Önümüzdeki günlerde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu daha çok önem kazanacak. Bunun için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir rapor hazırladı. Raporda şu hususlara dikkat çekildi:

Elle sık dokunulan yüzeyler daha çok temizlenmeli. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ya da paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı.

Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ile açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu sebeple bu tür alanların su ve deterjanla temizliği yeterli olacaktır.

Dezenfektan tünelleri gibi insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca bu kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık problemleri gelişebilir.

Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli. Dezenfeksiyon için kaliteli dezenfektanlar kullanılmalı.

Umumi tuvaletlerin temizliği sık yapılmalı. Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya makineler ile yıkanabilir, sıcak buhar da uygulanabilir. Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90 derecede yıkanmalı. Tekstil ürünler silkelenmemeli.

Toplu ulaşım araçları günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere deterjanlı suyla temizlenmeli.

Rutin çevre temizliği yapan personel, iş forması ve ihtiyaç oldukça iş eldiveni ile çalışmalı. Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı. İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalı. Yoğun kirlenme olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmeli.

HAYVANINIZDA COVID-19 ÇIKASA 14 GÜN İZOLE EDİN

Evcil hayvanlar dışarıda diğer hayvanlarla temasta bulunmamalı, parklara götürülmemeli. Covid-19 hastalığı olan kişiler, hayvanlarını başka bir eve götürmeli. Böyle bir imkanı yoksa hayvanını korumak için maske kullanmalı. Eğer hayvanda hastalık bulgusu varsa Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerinde test yaptırmalı. Pozitif çıkarsa 14 gün evde izole etmeli.
Türkiye
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