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Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor

Astım ve KOAH hastalıkları ile Covid-19 hastalığı belirtilerinin birbirlerine benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, sigara içmenin de korona virüse yakalanma riskini 14 kat daha fazla arttırdığını söyledi.
 05 Mayıs 2020 22:34
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Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor

Astım ve KOAH hastalıkları ile Covid-19 hastalığı belirtilerinin birbirlerine benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, sigara içmenin de korona virüse yakalanma riskini 14 kat daha fazla arttırdığını söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Cebrail Azar, "Dünya Astım Günü" kapsamında bilgi vererek, korona virüsle ilgili de dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Astımın solunum yollarında geçici nefes darlığıyla seyreden kronik bir hava yolu hastalığı olduğunu anımsatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, hastalığın toplum tarafından özellikle nefes darlığı, öksürük, göğüste hırıltı ile seyreden bir durum olarak algılandığını, bu şikayetleri olanlarda astım düşünüldüğünü dile getirdi.

Özellikle ailesinde astım hikayesi, alerjisi olan ve sigara içenlerde nefes darlığı, öksürük ve göğüste hırıltı durumu varsa şüphelenilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Azar, "Astımda dikkat etmemiz gerekenlerden birisi alerji. Özellikle bahar aylarında alerjik durumlar artabilir. Polenler, çiçekler ve tozlaşmanın fazla olduğu dönemlerde astım hastalarının şikayetleri artabilir. Bu noktada alerji, burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı, burunda tıkanıklık hissi eşlik edebilir. Sigara en büyük risklerin de başında gelmektedir. Sigara akciğer ve solumun yolları başta olmak üzere bütün solunum yolları hastalıklarını artırır. Vücudumuzun bütün sistemleri için risk faktörüdür. Bu iki hastalığı solunum yolu testi ile ayırt ediyoruz. İkisinde de sigara olabilir veya olmayabilir ama KOAH'da sigara çok büyük bir risk faktörüdür" ifadelerini kullandı.

"Sigara ile sağlık bir arada olmaz"

Korona virüsüne yakalanma riskinin özellikle sigara içenlerde 14 kat daha fazla arttığını dile getiren Dr. Azar , "Astım hastalığında da ateş dışındaki şikayetler kronik solunum yolu hastalığı olanlarda da görüldüğü için iyi bir tedavi ile takip edilebilir. Özellikle korona pandemisi sürecinde astım ve KOAH hastalıklarında ekstra risk artışı var. Solunum yolları hastalıklarında şikayetlerde ve nefes darlığında artış olabiliyor. Bu süreçte astım, KOAH veya kronik hastalıkları olan hastalarımıza üstte belirttiğimiz şikayetler varsa maskelerini takarak en yakın sağlık birimine başvurmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Ayrıca sigara içimi, toplumda büyük bir kafa karışıklığına neden olmuş durumda. Sigara riskli midir, değil midir, sorusuna yapılan araştırmalar, tansiyon gibi sigaranın da aslında korona virüsüne yakalanma riskini artırdığını ve şikayetlerinin de ağır geçtiğini bizlere gösteriyor. Kesinlikle sigara solunum yollarının tüm hücrelerinin en büyük düşmanıdır. Sigara ile sağlık bir arada olmaz" diye bilgi verdi.
İhlas Haber Ajansı
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