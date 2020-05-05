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Türk akademisyen, uluslararası ödüle layık görüldü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla, uluslararası ödüle layık görüldü.
 05 Mayıs 2020 23:00
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Türk akademisyen, uluslararası ödüle layık görüldü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla, uluslararası ödüle layık görüldü.

İzmirli bilim insanı, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla, uluslararası ödüle layık görüldü. Dünya genelinde çok sayıda bilim insanı arasından seçilerek, Uluslararası Bipolar Bozukluk Derneğinin (ISBD) verdiği "Genç Araştırmacı Ödülü"nü alan İEÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, Türkiye'de bu ödüle ulaşmayı başaran üçüncü kişi oldu. Daha önce Amerika'nın Chicago şehrinde yapılması planlanan ödül töreni ise, korona virüs nedeniyle haziran ayında online olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmayla, derneğin kurucusu Samuel Gershon adına verilen ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Dr. Ceylan, "Ödül, bundan sonraki çalışmalarım için enerji ve motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu. Dr. Ceylan, dünya genelindeki araştırmalara göre her 100 kişiden birinde bipolar bozukluğa rastlanabildiğine dikkat çekerek, yaptığı çalışmanın özellikle hastalığın teşhisi ve biyolojik nedenlerinin anlaşılması bakımından önem taşıdığını söyledi.

"Dört MikroRNA'da farklılık olduğunu gördük"

Dr. Ceylan, "Bipolar bozukluk, birçok kişinin belki de farkında olmadığı psikolojik bir bozukluk. Hastalığın teşhis edilmesi, psikiyatristin yaptığı bire bir görüşmelerle mümkün oluyor. Bilim dünyası, son dönemde kan testi ile psikiyatri hastalıklarına tanı konulup konulamayacağına ilişkin çalışmalar yapıyor. Nasıl ki, vücudumuzda demir eksikliğini kan testi ile anlayabiliyorsak, bipolar bozukluk için de laboratuvar testleri kullanmak istiyoruz. Ben de araştırmamda, bu konu üzerinde yoğunlaştım. Bu alandaki çalışmalara katkı vermek istedim. İnsan vücudunda yaklaşık 2 bin 500 MikroRNA bulunuyor. Bunların 752 tanesi üzerinde araştırma gerçekleştirdim ve bipolar bozukluk olduğunda dört MikroRNA'nın farklılık gösterdiğini belirledik" dedi.

Yeni çalışmalara ışık tutacak

Dr. Ceylan, şöyle devam etti:

"Araştırma neticesinde elde edilen sonuçlar, bipolar bozuklukta kan testlerinin kullanılması üzerine yapılan çalışmalara ışık tutacak. Yaklaşık 2 yıl süren araştırmamda özel teknikler kullandık ve alanında ilk çalışma olarak yayınlandı. Bu çalışmayla, daha önce Türkiye Psikiyatri Derneğinden de ödül almıştım. Çok emek verdiğim bu araştırmanın, uluslararası alanda da dikkat çekmesi ve ödüle layık görülmesi, beni çok mutlu etti. Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği, bu alandaki farkındalığın; eğitim ve araştırma faaliyetleri için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 1999 yılında Pittsburgh'ta kuruldu. Yaklaşık 60 ülkeden ruh sağlığı profesyonelleri, hastalar ve hasta yakını üyelerinin katılımıyla yıllık toplantılar düzenleniyor. Ödül değerlendirmesinde, geçmiş çalışmalarımı ve başvuru sırasında gönderdiğim araştırma makalemi incelediler. Ödül, dünya genelinde her yıl sadece 4-6 arası genç araştırmacıya veriliyor. Bu ödülü Türkiye'den almayı başaran üçüncü kişiyim. Bundan sonra da bipolar bozukluk alanında yeni çalışmalar yapmayı sürdüreceğim."
İhlas Haber Ajansı
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