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Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 22 yaralı
|05 Mayıs 2020 23:23
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayveri Mahallesi'nde aralarında mera anlaşmazlığı bulunan Akyüz ailesinden 2 grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada aileden yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3 yaşındaki A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
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