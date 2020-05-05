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Filyasyon ekipleri sayesinde salgın kontrol altına alındı

Bingöl'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle sahada görev yapan filyasyon ekibi, kentte salgının kontrol altına alınmasını sağladı.
 05 Mayıs 2020 23:37
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Filyasyon ekipleri sayesinde salgın kontrol altına alındı

Bingöl'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle sahada görev yapan filyasyon ekibi, kentte salgının kontrol altına alınmasını sağladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığınca belirlenen filyasyon ekibinde görevli 60 kişilik ekip sahada çalışma yapıyor. Pozitif çıkan hastalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda sahada görev yapan ekipler, bugüne yaklaşık bin kişiyle irtibat kurdu. Koruyucu tulum, maske ve eldivenlerle sahada belirlenen adreslere giderek, test uygulanacak kişilerden numune alan ekipler, bu sayede salgının kentte yayılmasını engelledi.

Kentte filyasyon ekibinin 60 kişiden oluştuğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.Mehmet Emin Gündoğdu, pozitif vakaların temaslarını çok süre içinde bu ekibin tespit ettiğini aktardı.

Gündoğdu, "Korona virüs dünyada yayılmasıyla beraber Türkiye ve ilimizde çok sıkı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler sayesinde de salgının daha geniş kitlelere yayılmasının önüne geçilmiştir. İlimizde de hastanedeki sağlık çalışanlarımızın yanı sıra sahada çalışacak Filyasyon ekipleri kuruldu. Bu filyasyon ekipleri de pozitif vakalarımızın ve şüpheli vakalarımızın evlerinde ve iş yerlerindeki temaslarını çok kısa sürede tespit ederek ilimizde salgını kontrol altında tutmamızı sağladı. Özellikle bu noktada bütün çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayret ile ilimizde vaka sayıları istenilen düzeyde tutulmuştur ve kontrol altına alınmıştır. Bunun yanı sıra ilimizdeki sağlık çalışanlarında da pozitif vakanın görülmemesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Halkımızın bu tedbirlere riayet etmesi ve genel anlamda sosyal mesafeye dikkat etmesiyle salgının ilimizde kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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