Prof. Dr. Tevik Özlü: Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor
|06 Mayıs 2020 00:10
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevik Özlü, Twitter hesabından koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevik Özlü, Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip.
Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım.
Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin'le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart. Çünkü Çin'de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019'da başlamış olabileceği düşünülüyor.
'Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip.' dedi.
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