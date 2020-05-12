İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri

04 Eylül 2018 tarihinde "Doğu'ya gitmek isteyen öğretmenlere şartsız nakil hakkı" haberde yer verilen resmi belgeye göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 İl'e bu iller dışındaki illerden nakil isteyecek kadrolu öğretmenlerden süre şartı aramayacağını ilan ederek, öğretmen ihtiyacı ve norm kadro ihtiyaçları dikkate alarak öğretmenleri bu 23 İl'i il emrine atayacağını duyurmuştu.

"Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı" haberimizdeki bilgilere göre, 2020 yılında Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos'da başlayacak.

MEB'in yerinde bir uygulamayla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 İl'e gitmek isteyen öğretmenlerden süre şartı aramaması şeklinde uygulamasını direkt olarak 2020 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerine entegre ederek, başvuruları bu dönemde alması, bu öğretmenlerinde il emrine değil de direkt olarak boş kontenjanları tercih edebilmesinin yolunun açılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 İl dışında kalan illerden boşalacak kadrolar da; zorunlu hizmetini tamamlamış ancak kontenjan yetersizliği nedeniyle yer değiştiremeyen öğretmenlerin "muhtemel boşalacak kadrolar" olarak tercilerine yansıtılırsa bu öğretmenlerimizde de bir nebze olsa rahatlatılacaktır.

Ahmet KANDEMİR