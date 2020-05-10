Öğretmenin, evladının vefatı halinde il içi yer değiştirme talebi ne zaman değerlendirilir?
|10 Mayıs 2020 15:00
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652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 3. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 51. maddesinin 1. fıkrasında "Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir." hükmü bulunmaktadır.
Bakanlık görüş yazısında; "ilgilinin mazereti nedeniyle yer değiştirme talebinin yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliğinizce değerlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde cevap vermiştir.
İşte o görüş yazısı;
Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri gayet açıktır. Öğretmenler bir yakınının vefatı halinde bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler. Madde hükmü öğretmene "bir yıl içinde" diyerek geniş bir zaman tanımaktadır. Buna rağmen sitemize iletilen bilgilere göre il milli eğitim müdürlüğü yetkililerince öğretmenimize "il içi yer değiştirme döneminde başvuruda bulunun" şeklinde cevap verilmiştir. Bu cevap hem insani hem de hukuki değildir.
Ahmet KANDEMİR
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