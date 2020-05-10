1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenin, evladının vefatı halinde il içi yer değiştirme talebi ne zaman değerlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31.01.2020 tarih ve 2266290 sayılı görüş yazılarıyla bir öğretmenin çocuğunun ölümü mazereti nedeniyle yer değiştirme talebinin değerlendirilmesine ilişkin soruları cevaplandırdı.
 10 Mayıs 2020 15:00
Yazdır
Öğretmenin, evladının vefatı halinde il içi yer değiştirme talebi ne zaman değerlendirilir?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 3. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 51. maddesinin 1. fıkrasında "Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir." hükmü bulunmaktadır.

Bakanlık görüş yazısında; "ilgilinin mazereti nedeniyle yer değiştirme talebinin yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliğinizce değerlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde cevap vermiştir.

İşte o görüş yazısı;

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri gayet açıktır. Öğretmenler bir yakınının vefatı halinde bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler. Madde hükmü öğretmene "bir yıl içinde" diyerek geniş bir zaman tanımaktadır. Buna rağmen sitemize iletilen bilgilere göre il milli eğitim müdürlüğü yetkililerince öğretmenimize "il içi yer değiştirme döneminde başvuruda bulunun" şeklinde cevap verilmiştir. Bu cevap hem insani hem de hukuki değildir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlere yer değiştirme tavsiyeleri
03 Aralık 2019 11:10		 MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
25 Kasım 2019 11:00
İstifa eden yönetici, bir okula öğretmen olarak atandıktan ne kadar süre sonra il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
16 Ekim 2019 10:05		 Hangi öğretmenlerin yer değiştirmelerde öncelik hakkı vardır?
14 Ekim 2019 00:05
İl içi tayinlerde sıra sistemi yeniden getirilmelidir
16 Ocak 2019 11:05		 MEB, özür durumunda sıraya alma sistemine geçmeli!
14 Ocak 2019 11:35
Öğretmenlerin il içi özür durumu sorunu nasıl çözülebilir? İşte öneriler
14 Ocak 2019 10:04		 MEB, yer değiştirmelerde tüm kontenjanları açmamasının nedeni!
13 Ocak 2019 19:39
Eşleri TSK personeli olan kadrolu sağlık personeli ve öğretmenlerin yer değiştirmeleri nasıl olacak?
10 Ocak 2019 14:05		 Boş norm kadrosu olmayan okullara öğretmen atanabilir mi?
02 Ekim 2018 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı15:39 - Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!15:36 - Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı15:31 - Gaziantep'te 'Zimem Defteri' yeni hayırseverleri bekliyor15:26 - Bakan Selçuk, Edirne'deki meslektaşlarıyla buluştu15:21 - Erdoğan: İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz15:16 - Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi: Anne olarak çok gururluyum15:11 - Çin'in, DSÖ'ye Kovid-19 ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi15:07 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor15:03 - Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor
15:00 - Öğretmenin, evladının vefatı halinde il içi yer değiştirme talebi ne zaman değerlendirilir?15:00 - Umre parası iadesi için açıklama14:58 - Meral Akşener: Erken seçime gerek yok14:49 - Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısını açıkladı14:43 - Taziye çadırı kurulan mahalledeki vaka sayısı 84'e yükseldi14:35 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:32 - Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası14:28 - Bakan Ersoy, Sağlıklı Turizm programını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendini öven kişi 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 2
eba 2
Ben bi çay koyup geleyim 3
Galatasaray 2
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 1
Aydın'da maske takma zorunluluğu 1
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 6
fitre fidye zekat 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam