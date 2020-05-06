1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı

BDDK, salgında bankaların elindeki kaynağın Türkiye'de kullanılmasına yönelik karar aldı.
 06 Mayıs 2020 00:45
Yazdır
BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı

BDDK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel Covid-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

- Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına,

- Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

- Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
06 Mayıs 2020 12:14		 'Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, hep beraber sıyrılıyoruz'
06 Mayıs 2020 11:37
Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı
06 Mayıs 2020 11:36		 TSK haberleşmesi, yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor
06 Mayıs 2020 11:22
Otobüslere tavan fiyat ayarı geliyor
06 Mayıs 2020 07:25		 YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
05 Mayıs 2020 21:43
Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05 Mayıs 2020 21:26		 Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı
05 Mayıs 2020 21:16
Dev banka, Neova Sigorta'yı satın aldı
05 Mayıs 2020 19:30		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
05 Mayıs 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı
17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi17:05 - Almanya'da normalleşme süreci başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eli bol 1
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
Can sıkıntısına başlık açmak 1
med-czr'in geri dönmesi 2
Hazineye kıyılır mı hic 3
Yks 2020'nin 27-28 haziran'da yapilmasi 1
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
mem.net sözlük cafe 1
dr liu 1
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam