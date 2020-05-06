BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı
|06 Mayıs 2020 00:45
|Yazdır
BDDK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel Covid-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.
Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;
- Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına,
- Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,
- Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
06 Mayıs 2020 12:14
|'Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, hep beraber sıyrılıyoruz'
06 Mayıs 2020 11:37
|Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı
06 Mayıs 2020 11:36
|TSK haberleşmesi, yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor
06 Mayıs 2020 11:22
|Otobüslere tavan fiyat ayarı geliyor
06 Mayıs 2020 07:25
|YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
05 Mayıs 2020 21:43
|Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05 Mayıs 2020 21:26
|Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı
05 Mayıs 2020 21:16
|Dev banka, Neova Sigorta'yı satın aldı
05 Mayıs 2020 19:30
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
05 Mayıs 2020 11:27