Bakan Koca paylaştı: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çetki.
|06 Mayıs 2020 02:20
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İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.
İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım. pic.twitter.com/jAPwgT5Pk5Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020
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