Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|06 Mayıs 2020 04:36
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