Oligarşik imtiyaz bitecek: Baro ve odalara yeni düzenleme
|06 Mayıs 2020 06:40
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan, video konferans ile yapılan toplantının başında yaptığı açıklamayla kurallara uyulması çağrısında bulundu:
Salgın tedbirleri kapsamında yeni dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız. Normalleşme adımlarını asla aceleye getirmeden tüm ihtimalleri enine boyuna değerlendirerek atmaya devam edeceğiz. Kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz.
PLANLARIMIZI SÜREKLİ GÜNCELLEYECEĞİZ
Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler hakkımız mahfuzdur. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre, hazırladığımız planları sürekli güncelleyeceğiz. Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşallah bu salgın musibetinden kurtaracağız. Bugüne kadar sabırla, metanetle ve fedakarlıkla yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz.
BEDELİNİ BİRLİKTE ÖDERİZ
Faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verilcek işletmelerle buralardan faydalanacak insanlara kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planının diğer unsurlarını da açıklayacağız. Bu salgının üstesinden gelmek bizim elimizdedir. Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz.
YENİ DÖNEMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAK DA BİZE DÜŞÜYOR
Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillendiği bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönüm noktasında karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle önümüzdeki salgın engelini aşmalıyız. Bunu başardığımızda aydınlık bir geleceğin bizi beklediğinden en küçük bir şüphemiz yoktur. Yeni sürecin öncülüğünü yapmak da 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye yani buradaki heyete düşüyor.
SAĞLAM BİR DURUŞ SERGİLEDİK
Salgın döneminin ekonomi üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin sadece sağlık sistemlerinin değil ekonomik altyapılarının ve sosyal dokularının da öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi.
MÜCADELEMİZİ ZAFERE ULAŞTIRACAĞIZ
Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel düzeyde çok daha büyük başarılara dönüştüreceğiz. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız.
Baro seçimlerine yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme
bulunduğunu, bunlardan birinin de barolar ve tabip odalarının seçim usullerinin
yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Geçen günlerde Ankara
Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ile onun şahsında
İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olunduğunu dile getiren Erdoğan,
"Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin
aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir.
Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız" dedi.
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