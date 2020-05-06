33 milyona hava izni: Saatlere uymayanlara idari işlem
|06 Mayıs 2020 07:05
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, mayıs ayı normalleşme planı kapsamında, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların belli gün ve saatlerde dışarı çıkabileceğini belirtti.
50 GÜN SONRA İLK KEZ
20 yaş altı yaklaşık 25 milyon, 65 yaş üstü yaklaşık 8 milyon olmak üzere 4 saatlik izin toplam 33 milyon vatandaşı kapsıyor. 65 yaş ve üstü olanlarla ilgili sokağa çıkma yasağı, 22 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlandı. Önümüzdeki pazar günü için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verilen 65 yaş üstü olanlar, 50 gün sonra ilk kez dışarı çıkacak. Yine 4 Nisan'dan bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı olanlar da önümüzdeki hafta iki ayrı grup ve gün şeklinde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş grubundakiler 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00, 15-20 yaş grubundakiler ise 15 Mayıs Cuma günü aynı saatlerde sokağa çıkabilecek. Söz konusu gruptakilere getirilen istisnaların kapsamının nasıl olacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Buna göre, sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı olacak. Yani 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar evlerinden belli bir mesafe uzaklığa kadar yürüyebilecek. Araç kullanamayacak, toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.
MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALI
Bu grupta yer alanların sokağa çıkacağı saatlerde denetimler sıklaştırılacak. Maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacak. Ayrıca yine iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri, özellikle sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı şehirlerde, vatandaşların yoğunluğunun fazla olabileceği pazar, market gibi iş yerleri ile meydan ve caddelerde bulunmamaları sağlanacak.
SAATLERE UYMAYANA İDARİ İŞLEM
Sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğuna yönelik denetimlerin yanı sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların belirlenen saatlere uyup uymadığına ilişkin de denetimler yapılacak. Yani belirlenen saatten önce ya da sonra sokağa çıkanlar hakkında idari işlem uygulanacak.
Osman Özgan
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