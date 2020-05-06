Yassıada rejimi asla var olamayacak
|06 Mayıs 2020 06:51
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Darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle köşe yazısına ilişkin suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini "Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz" diye gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise son bir haftadır cuntacı siyasilerin demokrasiye saldırdığını belirterek, "Şimdi 'Yassıada rejimi'ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer 'Yassıada zihniyeti'ni hayata geçirmektir. Yassıada rejimi bir daha asla bu topraklarda var olamayacak" açıklamasında bulundu.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ragıp Zarakolu'nu darbesever müsvette olarak tanımlayarak "Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösteren, güya gazeteci geçinen, İnönü dönemi despotizminin aşağı bir insanlık dışı darbesever müsvedde. Hodri Meydan alçaklar gürühu, biz buradayız. Bekleriz!" diye konuştu.
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