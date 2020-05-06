Otobüslere tavan fiyat ayarı geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele çerçevesinde bazı şehirlere giriş çıkışın yasaklanmasının ardından otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.
|06 Mayıs 2020 07:25
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Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Buna göre yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde yüzde 50-yüzde 100 arasında artış yapılabilecek. Bu artış, yüzde 100'ü geçemeyecek.
Ardından ise bu artış, açıklanacak kilometre tarife ücretine bölünerek baz fiyat ortaya çıkacak.
Bu karara rağmen hala fiyatlarda üç dört katı gibi artışlar yaparak vatandaşın mağduriyetine sebep olan firmalara göz yumulmayacak. Bu süreçte hem Bakanlık sürekli olarak fiyat denetimi yapacak hem de vatandaştan gelen her türlü şikayet değerlendirmeye alınacak. Uygulama, salgının sona erene kadar devam edecek.
Osman Çobanoğlu -
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