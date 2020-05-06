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Virüse karşı ikinci aşamaya geçiyoruz, sırada antikor testi var

Hiçbir belirti göstermeyen 'sessiz hastaları' bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit etmek için 'Elisa' testleri başlıyor
 06 Mayıs 2020 07:45
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Virüse karşı ikinci aşamaya geçiyoruz, sırada antikor testi var

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor. Bu çerçevede hastalık belirtisi olan Covid-19 vakalarını tespit etmek için kullanılan PCR testlerinden farklı olarak, 'sessiz hastaları' bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit edebilmek için 'Elisa testlerine' başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, TÜİK ile birlikte toplumun genelindeki virüs yükünü ölçmek için rastgele PCR testlerine başlamıştı. Bu ölçümlerden yola çıkılarak, bu defa antikor testleri için yeni hedef kitleler belirlendi. Koronavirüs mücadelesinde ikinci aşama olarak nitelendirilen çalışma, toplumdaki bağışıklık oranını ve hastalığı hiçbir belirti göstermeden geçiren 'sessiz kitlenin' oranını tespit etmeye yönelik olacak. Bu kapsamında halen uygulanan virüs testinden farklı olarak geçmişe yönelik hastalık taraması da başlatacak olan Bakanlık, taramalar için şu anda bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'nin kullandığı Elisa testlerini devreye sokacak. Yüzde 99 oranında doğru sonuç verdiği belirtilen bu testlerle, toplumdaki bağışıklık oranı tespit edilecek. Toplumdaki bağışıklık oranı ile ilgili veriler, önümüzdeki süreçte uygulamaya koyulacak normalleşme politikalarında ve ikinci dalga riskinde yol gösterici olacak.

ANTİKOR TESTİ ALTYAPISI HAZIR

Bilim Kurulu toplantılarında da gündeme gelen antikor testleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kaynakları "Şu anda testlerin güvenirliği ile ilgili çalışma yapılıyor. Türkiye'de halen birinci basamak hariç, ikinci ve üçüncü basamak hastaneler ile özel hastanelerde antikor testi yapılacak cihazlar mevcut" dedi.

GÜNLÜK 10 bin test

Kocaeli Sanayi Odasının girişimleriyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapılacak Covid-19 teşhis merkezi, çalışmalara başladı. Günlük 10 bin test yapmayı hedefleyen merkezdeki sonuçlar 24 saat içinde alınıyor.

PCR İLE ELISA TESTİ ARASINDAKİ FARK

Türkiye'de halihazırda kullanılan PCR testlerinin anlık olarak bir kişide virüs olup olmadığını tespit ettiğini ve bir anlamda 'iz sürme' olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlar "PCR testi yüzde 60-70 arasında sonuç veriyor. Antikor testi ise daha önce hastalık geçirmiş mi geçirmemiş mi onu ortaya çıkarıyor ve yüzde 100'e yakın sonuç veriyor. Toplumdaki bağışıklık oranı bu yolla tespit ediliyor. Böylece hem ikinci bir dalgaya karşı hem de salgının kontörlü açısından toplumun yüzde kaçının bağışık hale geldiği belirlenmiş olacak" değerlendirmesini yaptı.

Yücel Kayaoğlu -
Türkiye
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