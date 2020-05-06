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Çin'e karşı antipati Türkiye'ye yarıyor

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan "Yeni dünyada Çin'e karşı bir alerji var. Batı, Türkiye'ye yönelecek. Orta ve uzun vadede üretim esnekliğimiz, hızımız ve konumumuz sayesinde çok önemli kazanımlar elde edeceğiz" dedi
 06 Mayıs 2020 08:14
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Çin'e karşı antipati Türkiye'ye yarıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bütün teknolojik gelişmişliğe rağmen dünyanın salgına yakalanmış olmasını 'gafil avlanmak' olarak adlandırdı ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade etti. Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle online toplantıda bir araya gelen Erdal Bahçıvan "Salgınla birlikte talep bir anda değişti. Gıda ve kimya hariç hemen hemen bütün sektörler şalter indirdi. Üstelik kısa da sürmedi. Bu kadar uzun mola verilmemişti. Şimdi herkes yediden yetmişe hayat felsefesini gözden geçiriyor. 'Bu kadar büyük evlere, tüketim çılgınlığına, hırslara gerek var mıymış' diye düşünüyor, buna göre geleceğimize karar veriyoruz" dedi. Türkiye'nin sağlıkta elde ettiği imajı doğru yönlendirmesi halinde büyük çıkış yaşayacağını ifade eden Bahçıvan "Tecrübeli iş gücümüz, konumumuz, altyapımız ve nüfusumuz ile batının Çin'e karşı yöneleceği en önemli ülkeyiz. Ne doğumuzda ne batımızda ne de kuzey ve güneyimizde bizim gibisi yok. Doğru yönetirsek büyük avantaj sağlayacağız. Dünyada basılan çok miktarda para var. Onlar bir yere gidecek. Rehabilitasyon sürecini iyi atlatırsak, bu kaynaktan önemli pay alabilir, yaptıklarımızın hasadını alabiliriz. Doğru projeler, doğru iş birlikleri yapılmalı. Çin'e karşı tepki uzun sürecek" diye konuştu.

Bazı otomotiv şirketlerinin iş başı yaptığını, yavaş yavaş normalleşmenin sağlanacağını söyleyen Bahçıvan "Ancak mayıs çok tatilli bir ay. 1 Mayıs'ı geçirdik. 19 Mayıs ve ardından bayram var. Haziranda çarkların daha güçlü dönmeye başlayacağını bekliyorum" dedi. Sanayicinin üretime dönme iştahının ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyen Bahçıvan; yeni dönemde giyimden sanayi ürünlerine kadar her alandaki üretimin, gelecek talebe göre şekilleneceğini ifade etti.

Canan ERASLAN -
Türkiye
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