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AVM'ler geri sayımda

AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılabileceği açıklamasının ardından perakende sektörü hazırlıklarını hızlandırdı. AVM'lerin tüm önlemleri almasıyla kapılar açılacak
 06 Mayıs 2020 08:03
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AVM'ler geri sayımda

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın alışveriş merkezlerinin (AVM) 11 Mayıs'ta açılacağını duyurmasının ardından perakende sektörü hareketlendi. Markalar önce cadde mağazalarını açmaya başlarken, AVM'ler için de hazırlık yapıyorlar. Boyner, LC Waikiki, Koton, Defacto, İpekyol, Mavi, Beymen, Vakko, Flo gibi markaların önce caddelerde sonra AVM'lerde mağazalarını açmaya hazırlandığı öğrenildi. AVM'lerin bir kısmı 11 Mayıs'ta açma planları yaparken, bir kısmı da 27 Mayıs-1 Haziran arası açılış planlıyor. 11 Mayıs-1 Haziran arası Türkiye'deki bütün AVM'lerin kademeli açılması planlanıyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: İlk açacak AVM'ler arasında Multi Turkey bünyesindeki Forum AVM'ler, Gülaylar Grup AVM'leri, Vialand, Viaport, Ece AVM'leri var. Mall of İstanbul, Mall of Antalya, Venezia, Korupark Zafer Plaza, İsfanbul, Viaport, Viaport Marina Tuzla ilk açacak AVM'ler arasında adı geçenler.

Çoğu AVM, perakendecileri arayıp açıp açmayacaklarını soruyor. 11 Mayıs tarihini açılış için erken bulanlar da var.Akiş GYO bünyesindeki Akasya ve Akbatı, 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Rönesans Holding bünyesindeki Optimum markalı AVM'ler de 27 Mayıs-1 Haziran arası açılış planlıyor.

Sosyal uyum aşaması

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs-1 Haziran arası bütün AVM'lerin açacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle 11 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyoruz. 11 Mayıs'tan itibaren kademeli ve tedbirli olarak AVM'ler açılacak. 1 Haziran'a kadar olan süreci sosyal uyum aşaması olarak görüyoruz. Tedbirlerle normal hayata dönmeye çalışacağız" dedi.

Merdiven 4 kez silinecek

İstanbul'daki İstinyePark Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Uğur Berk, 1 Haziran'da açılmayı hedeflediklerini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası daha erken açılabilme konusunda toplantılar yaptıklarını belirterek, "AVM'ye girişlerde bütün önlemleri alacağız" dedi.
Zorlu Center Genel Müdür Didem Aydın, 11 Mayıs'ta açacak durumda bulunduklarını dile getirerek, "AVM'mizde isteyen olursa açabilir. Açıp müşteriyi yavaş yavaş alıştırabilirler. Biz önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

AYD'nin açıkladığı önlemlere göre, AVM'lere herkes maskeyle alınacak. Maskesi olmayana verilecek. Yürüyen merdivenler saatte 4 kez silinecek. Sosyal mesafe için işaretlemeler yapılacak.

'200 mağazayı bu hafta açarız'

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu hafta cadde mağazalarını açmaya başladıklarını belirterek, "Hafta sonuna kadar 200'e yakın mağazamızı açmış olacağız. 11 Mayıs'tan itibaren ise açılacak bütün AVM'lerde yer alacağız. Önlemlerimizi aldık, her yönüyle hazırız. 11 Mayıs'tan başlayıp 1 Haziran'a kadar bütün AVM'ler peyderpey açılmış olacak" dedi.

İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerde yer almak için hazırlık yaptıklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından önce 11 Mayıs'ta sadece caddeleri açacaktık. Şimdi hepsini bir anda açacağız. AVM'lerin çoğu açılışla ilgili kararlar alıyor. 1 Haziran'ı düşünenler erkene alabiliriz mi diye toplantılar yapıyorlar. Biz AVM'lerde de açacağız" diye konuştu.
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