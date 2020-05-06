Yarış yapan iki otomobil 30 koyunu telef etti
|06 Mayıs 2020 08:20
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Elazığ-Malatya karayolu Malatya Caddesi'nde, iddiaya göre Ç.S.S. idaresindeki otomobil ile E.D. yönetimindeki otomobil yarış yaparken, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücülerden biri yaralanırken 30 koyun telef oldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Telef olan koyunlar ise sahipleri tarafından kamyonete alındı.
BORÇLA ALDIĞI KOYUNLARI TELEF OLDU
Hayvan sahibi Ali Doğangül, "Otlak alan olmadığından dolayı hayvanlarımı kaybettim. İzlerini takip ederek buraya kadar geldim. Hayvanların yola indiğini gördüm. Ben yetişene kadar araçlar suratlı olduğu için hayvanlarıma daldı ben yetişemedim. Yoldan yaklaşık 10 kilometre yukarıda olan Yukarıdemirtaş köyündenim. Durumum iyi değil, hayvanları borçla almıştım. 30 tane hayvanım telef oldu. Yetkililerin bu konu hakkında yardımcı olmasını istiyorum" dedi.
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