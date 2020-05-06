Yargıda Birlik'in yeni başkanı: Ömer Faruk Aydıner

Başkanlığı Yargıtay üyesi Ali Nevzat Açıkgöz'den devralan Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Derneğimiz kuruluş amaçları doğrultusunda, azim ve gayretle çalışan Yargi mensupları ile topyekün olarak, hukukun üstünlüğü ilkesini daima ön planda tutarak, her türlü terör örgütlerine, baskı grubu ve cuntalara karşı demokrasi adına mücadelemiz devam edecektir.

Yargıda Birlik Derneği, yüklendiği misyon gereği, devleti oluşturan yasama ve yürütme erklerinin karşısında çatışmacı bir tavır içerisinde olmayıp, ülkemizin ve yüce milletimizin inkişafı ve muasır medeniyetlerin üstünde yer alabilmesi için kanun ve nizamlar çerçevesinde yapıcı eleştirisel, yol gösterici bir tavır içerisinde olacaktır" dedi.