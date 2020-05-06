Yaşlılar için refakatçi tartışması

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 45 gündür evlere kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu haftasonu dört saat dışarı çıkabilecek. Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken, ülkemizdeki ilk Kovid-19 vakası 11 Mart'ta görüldü. Yaşlı, kronik hastalığı olan vatandaşları etkileyen salgının ardından 21 Mart gecesi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaklaşık 45 gündür evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara önceki gün ise güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayı normalleşme planını paylaşarak, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz" dedi. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar bu haftasonu pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilecek. 45 gündür evde kalan ve hareketsizlikten refleksleri azalan vatandaşların refakatçi aracılığıyla dışarı çıkıp çıkmamasını ve sokakta tehlike ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarını uzmanlar Milliyet'e değerlendirdi.

'Talepte bulunuruz'

Dr. Gülüstü Salur (65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı): "65 yaş üstü deyince illa korunmaya muhtaç insan anlaşılmaması lazım. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı evini, hayatını rahatça geçirebilen insanlar. Ama bu grubun içerisinde özel destek ihtiyacı olan kesimler de var. Dernek olarak yasak konusunda önceliklediğimiz özel ihtiyacı olan gruplar var. Yani kırılgan olanlar. Bir yandan korumanın devam etmesi gerekliliğini de düşünüyoruz. Yaşlıların sokağa çıkmaları ile ilgili genelgede ihtiyacı olanların refakatçi ile dışarı çıkmalarına izin verilip verilmeyeceği belli değil. Ancak izin verilmezse talepte bulunacağız."

'80 yaş üstü için gerekli'

Fügen Mavi (Yaşlılık Konseyi Derneği Başkanı): "Ben de 65 yaş sınırında olan bir insanım. Yaklaşık 1.5-2 aydır dışarı çıkmadım. Sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü dört saat kaldırılmasının ardından vatandaşlarımıza 'Aman dikkatli yürüyün' diyorum. Çünkü kaslar oturmaktan, eski refleksleri bir ölçüde kaybetti. O yüzden dışarı çıkınca 'Yanınızda ya baston ya da biriyle çıkmalı' diyorum. Bu çok önemli bir şey. Yaşlı vatandaşlarımız için kısıtlamanın kaldırılması, sokağa çıkma yasağına denk geldiği için bir tehlike yaşanacağını zannetmiyorum. Refakatçi 80 yaş üstü vatandaşlar için gerekli ancak 65 ile 75 yaş arasında çok gerektiğini düşünmüyorum."

'Temas tehlikesi olabilir'

Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu üyesi): "65 yaş üstünün dışarı çıkacağı gün sokağa çıkma yasağı var. O yüzden herhangi bir tehlike görmüyorum. Zaten dört saati kapsıyor. Bunun amacı da 65 yaş üstünün hareket etmesini, yürümelerini sağlamak. Başka bir amaç için yapılmadı. Bu yüzden yürüyebilecek yaşlılarımızın dışarı çıkması lazım. Yaşlıların yanında bir refakatçinin bulunması ise pek mümkün değil. Refakatçi yanında olursa bu kez yine birileriyle temas etmiş olacak."