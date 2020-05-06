Ağrı Doğubayazıt kırsalında operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Doğubayazıt kırsalında operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
|06 Mayıs 2020 08:50
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İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
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