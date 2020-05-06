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Konsensüs'ün anketine göre Erdoğan açık ara önde

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son anket çalışmasında katılımcılara "Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye sordu. Erdoğan açık ara önde çıktı? Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisine düştü.
 06 Mayıs 2020 09:12
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Konsensüs'ün anketine göre Erdoğan açık ara önde

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin 2 Nisan'da bitirdiği Mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. "Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 49.9'u Erdoğan cevabını verirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan fark yedi, Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerisine düştü.

Erdoğan aradaki farkı açmış

Konsensus'un anket sonuçlarını köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, çıkan sonuçlar için "siyasi eğilimlerin güncel fotoğrafına dair iyi fikirler veriyor" tespiti yaptı. Acet'in yazısından çarpıcı bölümler şöyle:

"Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna verilen cevapların sıralaması ve oy oranları şöyle:
- Recep Tayyip Erdoğan: %49,9
- Ekrem İmamoğlu: %17,7
- Selahattin Demirtaş: %6,8
- Mansur Yavaş: %5,6
- Meral Akşener: %5,5

Erdoğan'a destek 1 ayda 4 puan arttı İmamoğlu'na 8.5 puan düştü

Çıkan sonuçla ilgili çarpıcı bir noktaya dikkat çeken Acet, "Şubat ayında aynı soru sorulduğunda, ankete katılanların %45,9'u Erdoğan'a, %26,2'si ise Ekrem İmamoğlu'na oy veririm demiş. Yani bir aylık zaman dilimi içerisinde Erdoğan'a verilen destek yüzde 4 oranında artarken, İmamoğlu 8,5 puan geriye düşmüş. Aradaki fark 'iki rakip demeyi' bile zorlaştıracak kadar açılıp 32 puana kadar çıkmış.

'Zor zamanlarda kenetlenme Erdoğan'ın etrafında oluşuyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili veriler mevzu bahis olduğunda, kolayca yapılabilecek yorum şu olabilir: Benzerine önceki dönemlerde rastlanıldığı gibi, ülkenin 'zor zamanlarında' oy verme tercihlerini değiştirebilecek diğer sorunlar insanların önemli bir bölümünün zihninde 'tali konular' haline dönüşüyor ve Tayyip Erdoğan ismi üzerinde bir kenetlenme durumu ortaya çıkıyor.

'Partisiz seçmen sayısı yüzde 14.2'ye yükseldi'

Konsensüs'ün araştırmasında 'İdeolojisini ve politikalarını tam anlamıyla benimsediğiniz, sizin hayat görüşünüzü tam anlamıyla yansıtan, gönülden bağlı olduğunuz, kentinizi ait hissettiğiniz bir siyasi parti var mıdır? Yok mudur? Varsa hangisidir?' sorusuna seçmenin yüzde 14,2'si 'Mevcut siyasi partiler içinde böyle bir parti yok' diye cevap vermiş.

'Halk erken seçim istemiyor'

Ankette, seçimler normal zamanında mı yapılmalı? Yoksa erken seçim olmalı sorusu da sorulmuş. 'Seçimler normal zamanında yapılmalı' diyenlerin oranı %66,6 çıkarken 'Erken seçim' diyenler yüzde 33,4'te kalmış.
Yeni Şafak
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