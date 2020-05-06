İki köpeğin saldırdığı eşek yeni yuvasında
|06 Mayıs 2020 09:19
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Ankara Haymana'ya bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde yaşayan Berat Kaya (24), sokakta gördüğü Sırrı Aydın'a ait eşek ve sıpaya, sahibi olduğu 2 çoban köpeğini saldırttı. Kaya sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları ihbarda bulundu. Kaya yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, Aydın'ın şikayetçi olmaması üzerine, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
SIPASI KURTARILAMADI
Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilen eşek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilerek tedaviye alındı. Koruma altına alınan eşeğe 'Zeynep' adı verildi.
Eşeğin yeni yuvasının artık Bursa olacağını ifade eden Haytap Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Annenin yavrusunun vefat ettiğini öğrendik. Biz de anneyi korumamız altına aldık. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar burada misafir olacak. Zeynep burada arkadaşlarıyla beraber oynayacak. Hiçbir şekilde yük taşımayacak. Aksine bol sevgi, bol öpücük, yediği önünde yemediği arkasında olacak" dedi.
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