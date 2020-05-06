Katilin çok gezen biri olduğu ve sokağa çıkamadığı için bunalıma girdiği iddiası
|06 Mayıs 2020 09:34
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of'un hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocuğu Halit Of'un yönlendirmesiyle eve giden polis ekipleri, çilingire evin kapısını açtırınca, anne Zekiye Of (69) kanlar içerisinde bulundu. Zekiye Of'un, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Halit Of, anne ve babasının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.
KAFASINA VURULMUŞ
Zekiye Of'un bir süredir torunlarına bakmak için Tuzla'da yaşayan kızının yanında kaldığı ve geçtiğimiz akşam evine geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, Lokman Of'un tartıştığı eşini başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ölen çiftin komşuları ise daha önce inşaatlarda çalışan ve lakabı 'Kalfa' olan Lokman Of'un sürekli gezen bir insan olduğunu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kaldığı için bunalıma girmiş olabileceğini söyledi.?
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