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Korona'yı yenen 3 kentin hikayesi

Koronavirüs tedbirlerini sıkı uygulayan ve 'sıfır vaka'yı yakalayan Artvin, Gümüşhane ve Giresun valileri konuştu: "Dışarıdan geleni iyi takip ettik. Rehavet yok, yoksa başa döneriz."
 06 Mayıs 2020 10:40
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Korona'yı yenen 3 kentin hikayesi

Türkiye'nin salgına karşı mücadelesi meyvelerini vermeye başladı. Pek çok ilde günlerdir yeni vaka kaydı alınmadı. Tunceli, Bartın, Burdur, Gümüşhane'nin ardından Artvin'de 19, Sivas'ta 5, Giresun'da ise 4 gündür pozitif vakaya rastlanmadı. Sıfır vakayı başaran Giresun, Gümüşhane ve Artvin valileri AKŞAM'a konuştu.

8 BİN KİŞİYİ GÜNDE 3 KEZ KONTROL ETTİK

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları: Seyahat yasağı öncesi ilimize İstanbul'dan 8 bin vatandaşımız gelmişti. Onlar dahil risk altındakileri, uzak köylerde olsa bile 1 kez sağlık birimleri, 2 kez de güvenlik görevlileri olmak üzere 14 gün boyunca günde 3 kez kontrol ettik.

Evde izolasyonda çok ciddi şekilde takip edilen vatandaşlarımızın filyasyonu da başarıyla ve titizlikle yapıldı. Halkımızın yüzde 99'u 'Evde Kal Giresun' çağrısına uydu. Özellikle yaşlılarımızın hassasiyeti takdirlikti. Halka durumun ciddiyetini iyi anlattık, cezalar da caydırıcı oldu. Ancak bu durum bizi havaların ısınmasıyla rehavete sürüklememeli, dikkat ve sosyal mesafeyi korumayı devam ettirmeliyiz."

OTOKONTROLLE BAŞARDIK

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: "İlk günden itibaren köy köy, sokak sokak dolaştık, birebir görüşmelerde ve anonslarla durumun ciddiyetini anlattık, bilgilendirmeye çok önem verdik. Gümüşhane halkı da örnek şekilde kurallara uydu, otokontrolle verdikleri destek çok fayda sağladı. Sağlık Bakanlığımızın isteklerini düzenli olarak 7/24 uyguladık. 14 gün takipte çok katıydık, taviz vermedik. Halkımızın bundan sonra da rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekir."

SINIR KAPISINI SIKI TUTTUK

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun açıklamalarına çok dikkat ettik. İlk günden itibaren filyasyona büyük önem verdik. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerde, tek ses olarak birlikte hareket ettik. Özel ekiplerle köy köy dolaştık, anlattık.

İzolasyon konusunda taviz vermedik. Sarp Kara Hudut Sınır Kapısı büyük riskti, günde 15 bin geçiş oluyordu, kapattık. Gürcistan yetkilileriyle işbirliği yapmamız sonuç verdi. Ama bundan sonra daha da dikkatli olmalıyız, bir yerden gedik verirsek hata yaparız.

Gürkan Ata

Akşam
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