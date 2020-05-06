Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
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|06 Mayıs 2020 10:27
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun takvimini açıkladı.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yol bisikletinde 25 etaptan oluşacak UCI Dünya Turu'nun 2020 sezonu, 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'de sona erecek.
Buna göre üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 29 Ağustos-20 Eylül, İtalya Bisiklet Turu 3-25 Ekim ve İspanya Bisiklet Turu 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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