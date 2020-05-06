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Yeryüzü Doktorlarından dünyaya açlıkla mücadele çağrısı

Yeryüzü Doktorları dünyadaki açlık krizine dikkati çekerken, açlıkla mücadele politikalarına dair uzun vadeli ve etkin önlemler alınması, israfın önüne geçilmesi, açlık alarmı veren ülkelere karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.
 06 Mayıs 2020 10:31
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Yeryüzü Doktorlarından dünyaya açlıkla mücadele çağrısı

Yeryüzü Doktorları dünyadaki açlık krizine dikkati çekerken, açlıkla mücadele politikalarına dair uzun vadeli ve etkin önlemler alınması, israfın önüne geçilmesi, açlık alarmı veren ülkelere karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyada yaşanan krizlerden dolayı milyonlarca insan açlık sıkıntısı yaşıyor.

Açıklamada yer alan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019 yılı raporuna göre, 821 milyon insan her gece aç yatıyor. Rapora bakıldığında bu rakamın yıllardır azaldığı söylense de tahminlere göre, dünya nüfusunun yüzde 9,2'si yani 700 milyondan fazlası 2018'de ciddi düzeyde gıda güvensizliğine maruz kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre de Orta Afrika Cumhuriyeti 2019'un en büyük açlık krizi yaşanan ülkesi oldu.

Dünya Bankası 2019 raporunda gıda güvensizliğinde Yemen ikinci sırada yer alıyor. 28 milyonluk nüfusun 17 milyonu açlık kriziyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporunda ise Çad gıda güvensizliği yaşayan en kötü 3. ülke. Aynı rapordaki insani gelişme endeksine bakıldığında Çad 189 ülke arasında 186. sırada bulunuyor. Buna Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'dan gelen mülteci akınının neden olduğu söyleniyor.

- "Daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Kovid-19 salgınından dolayı hayatını kaybeden binlerce insanın yanı sıra rakamlarla da açlık virüsüne karşı dikkati çekmeyi hedeflediklerini anlattı. Güney, bu doğrultuda "Peki Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8 bin 220 Çocuk?" adlı kampanyayı başlattıklarını hatırlattı.

Dünyadaki bu veriler karşısında açlıkla mücadele etmenin insani bir zorunluluk olduğunu belirten Güney, bu rakamların gerçek hayattaki karşılığına şahit olduklarını ve herkesin de kampanyalarıyla şahit olmasını istediklerini kaydetti.

Yahyahan Güney, şunları kaydetti:

"Örneğin, Çad'da bir yıl boyunca yaşamak için gerekli besin ihtiyacını sadece ağaçlardaki yiyeceklerden sağlayan ailelere, Nijer'de ek gıda bulunamadığı için bir deri bir kemik kalmış bebeklere şahit olduk. Bu durum karşısında da 2012'den beri beslenme sağlığı çalışmaları yapıyoruz. Şu anda Yemen, Çad ve Afganistan'daki beslenme sağlığı merkezlerimizde yetersiz beslenme nedeniyle sağlığı bozulan insanları, özellikle savunmaya en muhtaç emzirme dönemindeki anne ve 5 yaş altı çocukları, özel tıbbi beslenme tedavisi altına alıyoruz. "Peki Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8 bin 220 Çocuk?" adıyla yürüttüğümüz kampanyamız ile daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tek başına yeterli değil. Açlıkla mücadele politikalarına dair uzun vadeli ve etkin önlemler alınması, israfın önüne geçilmesi, açlık alarmı veren ülkelere karşı farkındalık oluşturulması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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