FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.
|06 Mayıs 2020 10:50
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Kara,Deniz ve Hava Harp Okulları'ndaki FETÖ'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı.
Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.
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