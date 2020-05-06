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Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen öldü
Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
|06 Mayıs 2020 10:57
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Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'nde tren raylarının yanında bir kişiyi yerde hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinde nüfuz cüzdanı bulunmayan 25-30 yaşlarındaki düzensiz göçmenin, trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ceset morga kaldırıldı.
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