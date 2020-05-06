İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti

Ankara 19. İdare Mahkemesi, Bank Asya'ya para yatırma, Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye ödeme yapma, Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye olma ve Kimse Yok Mu Derneği'ne para gönderme iddialarının yer aldığı dosyada önemli bir karar verdi.

Mahkeme heyeti oybirliğiyle;

1- Bank Asya'ya yatırılan paraların, FETÖ liderinin talimatı sonrasında olağan bankacılık işlemleri dışında yatırılan bir para olmadığını, söz konusu ödemelerin konut kredisi ödemelerinden oluştuğunu,

2- Aktif Eğitim Sen'e 16 ay üyeliğin, adı geçen sendikanın tüm memurların üyeliğine açık olduğu, örgütle irtibatlı olmayan memurların da bu sendikaya üye yapılmaya çalışıldığı, ayrıca ülkemizde memurlar açısından sendika üyeliği saiklerinin, sendikanın hukuki desteğinden, sosyal imkanlarından yararlanmak, yönetici baskısı, arkadaş/meslektaş ısrarı gibi FETÖ ile ilgisi olmayan sebeplerinde olabildiği

3- Kimse Yok Mu Derneğine yapılan yardımla ilgili olarak ilgilinin diğer derneklere de yardımda bulunduğu

4- Cihan Medya Dağıtım A.ş.'e aboneliğin ise cüzi bir miktar olduğu ve bu ödemenin tek başına örgütle irtibatı kuracak yeterlilikte olmadığına,

dikkat çekerek OHAL Komisyon kararının iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI