1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK haberleşmesi, yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor

ASELSAN'ın ürettiği 1300'den fazla yazılım tabanlı telsiz daha TSK'ye teslim edildi- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK'nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacı karşılanacak
 06 Mayıs 2020 11:22
Yazdır
TSK haberleşmesi, yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

ASELSAN'ın ürettiği 1300'den fazla yazılım tabanlı telsizin daha TSK'ye teslim edildiğini bildiren Demir, sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK'nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Türkiye'nin, geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülke arasında yerini aldığını vurgulayan Demir, "Ülkemiz son teknolojik yapıya sahip yazılım tabanlı telsizlerini Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Endonezya gibi ülkelere ihraç ederek, bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başarmıştır." dedi.

- Müdahalelere karşı güvenli haberleşme

Frekans atlama özelliğiyle kasıtlı veya kasıtsız müdahaleler altında haberleşme yapabilme yeteneğine sahip telsizler, sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşuyor.

ASELSAN'ın özgün tasarımı yazılım tabanlı telsizlerin kullanımıyla kuvvetlerin müşterek harekatta kullanabileceği ortak milli kriptolu ve elektronik harp korumalı telsiz çözümü oluşturuluyor. Bu sayede tüm kuvvetlerin ağ destekli harekat yeteneğinin temelini oluşturan yüksek hızlı telsiz veri ağı çözümü de gerçekleştiriliyor.

Telsizler sayesinde geniş frekans bandında frekans atlama yeteneği ile elektronik harp tehdidine karşı beka kabiliyeti kazanılıyor.

Kuvvet kullanıcılarının Türkiye'deki tüm haberleşme altyapılarına otomatik entegrasyonu sağlanan yazılım tabanlı telsiz teknolojisi sayesinde aynı zamanda gelişmeye açık bir haberleşme altyapısı oluşturuluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
06 Mayıs 2020 12:14		 'Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, hep beraber sıyrılıyoruz'
06 Mayıs 2020 11:37
Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı
06 Mayıs 2020 11:36		 Otobüslere tavan fiyat ayarı geliyor
06 Mayıs 2020 07:25
BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı
06 Mayıs 2020 00:45		 YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
05 Mayıs 2020 21:43
Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05 Mayıs 2020 21:26		 Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı
05 Mayıs 2020 21:16
Dev banka, Neova Sigorta'yı satın aldı
05 Mayıs 2020 19:30		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
05 Mayıs 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
give me everything 1
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 1
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
hıdırellez 1
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 5
can sıkıntısı 3
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 5
şu anda dinlenen türkü 4
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 1
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam