Doğu Anadolu'daki 4 il için sel uyarısı - Haritalı
|06 Mayıs 2020 11:21
|Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da geceye kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Erzurum ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 11 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 20, Iğdır'da 18, Erzincan'da 16, Ağrı'da 15, Kars'ta 14, Ardahan ve Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.
Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da geceye kadar metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiğinden, ilgililer ve vatandaşların olası sel, su, baskını, taşkın ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli davranması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak
06 Mayıs 2020 18:04
|Türkiye'de en kalabalık aileler bu ilde
06 Mayıs 2020 13:53
|Yükseköğrenimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu buldu
06 Mayıs 2020 13:39
|Virüsü yenen doktor: Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor
06 Mayıs 2020 12:18
|Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
06 Mayıs 2020 12:17
|Yasağı ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı kameralara yansıdı
06 Mayıs 2020 12:05
|Uzman çavuş, şehitler adına ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
06 Mayıs 2020 11:32
|Berberler 'yeni dönem' için gün sayıyor
06 Mayıs 2020 11:21
|Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
06 Mayıs 2020 10:27
|Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
06 Mayıs 2020 10:12