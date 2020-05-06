Doların yükselişi durdurulamıyor! 7.15'i aştı
Bugüne 7.08 seviyelerinde başlayan dolar durdurulamıyor... Dolar endeksinin değer kazanması ve dolar talebiyle güçlenen dolar şu sıralarda 7.15'i aşarak 7.1525 seviyelerinde işlem görüyor
|06 Mayıs 2020 11:40
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Bugüne 7.08 seviyelerinde başlayan dolar durdurulamıyor... Dolar endeksinin değer kazanması ve dolar talebiyle güçlenen dolar şu sıralarda 7.15'i aşarak 7.1525 seviyelerinde işlem görüyor!
Dolar/TL koronavirüs döneminde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaşırken, piyasalarda BDDK kararının etkileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşme takip edilecek. Rezervlerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasıyla TL negatif ayrışmaya başladı.
Euro/TL ise 7,70'i geçti.
|İSTANBUL
|ALIŞ
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|ABD Doları
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|Avro
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|7,7350
|Sterlin
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|Avro
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|Sterlin
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|8,9240
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