Berberler 'yeni dönem' için gün sayıyor

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berber salonlarının bir süredir kapalı olduğunu belirterek, bu sürecin berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-10) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Bu durum uzun süre sonra makas tutacak berber esnafı olduğu kadar, yaklaşık 1,5 aydır saçını kestiremeyen vatandaşı da sevindirdi.

Belli kriterlere göre hizmet vermesi beklenen berberler, yeni dönem için gün sayarken, biriken iş yükünün mağduriyet oluşturmaması için şimdiden randevu talepleri kayıt altına alınmaya başladı.

- "Berberlerde randevu yoğunluğu var"

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, AA muhabirine, 50 günlük aranın ardından vatandaşa hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnsanların bu sürede evlerde kendi imkanlarıyla tıraş olmaya çalıştığını veya çocuklarını tıraş ettiğini aktaran Akyüz, istediği şekli veremeyenlerin saçını makine ile kazıtmak durumunda kaldığını anlattı. Akyüz, "Bu süreç berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koydu." dedi.

Berberlerin de müşteriler kadar mağdur olduğuna değinen Akyüz, şöyle konuştu:

"Bizler günlük kazançlarıyla ay sonunu getiren, kiralarını ödeyen meslek sektörüyüz. Dolayısıyla günlük yaşıyoruz, günlük harcıyoruz. Esnaf bu süreci çok zor geçirdi. Mal sahibinden kaçtılar, telefonlarına çıkmadılar. Kimi iyi niyetli mal sahibiyle kimi 'Senden aldığımla geçiniyorum.' diyen mal sahibiyle karşılaştı. Geçimlerini sağlayabilmek adına kaçak çalışanlar oldu, evlere gidenler oldu. Eve gidenlerin yüzde 90'ı tıraştan küçük de olsa aldığı parayla alışveriş yapıp evinin ihtiyacını karşıladı. Mecburiyetten gittiler."

- "Berberlere randevu uygulaması"

Biriken iş yükünü karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduklarına değinen Akyüz, "Esnaf hazır, yaşanabilecek yoğunluk sıkıntı oluşturmaz. Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. Ben 3-4 günlük randevu listesinin dolduğuna inanıyorum. Berberler müşterilerini gruplar kurarak sürekli bilgilendiriyorlar, buradan randevu alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Belli kriterlere göre müşterilerin içeri alınacağına işaret eden Akyüz, koltuk sayısının yarısı kadar müşteri alınacağını, bir süre berberlerin randevu sistemiyle çalışacağını kaydetti.

Akyüz, berberler için akıllı telefonlarda kullanılabilecek randevu uygulaması için girişimlere başladıklarını da ifade ederken, "Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var." diye konuştu.

- "Mesleğimiz elit meslekler içerisine girecek"

Berberlerde hijyen koşullarına riayet edileceğini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:

"Hijyen koşullarına da hazırız. Bütün dükkanların dezenfekte edilmesiyle ilgili belediyelerden taleplerimiz var. Berberler de bu süreçte büyük sorumluluk altına girecek. Her müşteriden sonra koltuk, tezgah ve malzemeler dezenfekte edilecek. Her müşteri tertemiz koltuğa oturacak. Tek kullanımlık havlu kullanarak müşteriye herhangi bir sorun yaşatmayacağız. Bunun için il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetim yapması lazım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden bir berber çok hesap kitap yapmıyordu, şimdi hesap kitap yapma devri. Yeni bir çağ, yeni bir dönem başlıyor. Artık bizim mesleğimiz Avrupa'daki gibi elit meslekler içerisine girecek. Rastgele bir yerde tıraş olunmayacak, berberler rastgele birisini tıraş etmeyecek."

Salgın bitene kadar sakal tıraşının yasaklanmasını beklediklerini belirten Akyüz, 20 yaş altındaki yardımcı elemanlara ve 65 yaş üstü meslektaşlarına ilişkin de düzenleme yapılmasını istedi.

Akyüz, "20 yaş altı yardımcı elemanlarımız var. Bunlar sokağa çıkma yasağı olanlar. Bunlar dükkanlarımızın atar damarı. Onlar olmadan olmaz, onlar da bir ev bakıyorlar. 65 yaş üstü vergi mükelleflerimiz var, dükkanı açıldığı zaman bu adam evde mi kalacak? Hayır, kalmaması lazım. Bu yasak neden alındı? Banklarda oturuyorlardı, çocuklar dışarıda geziyorlardı. Bunun için alındı ama bunların iş yerleri var. Çalışacaklar ve evlerine ekmek götürecekler." dedi.

- "Fiyat artışı yok"

Berberlerde fiyat artışı da olmayacağına dikkati çeken Akyüz, haksız rekabet oluşturan iş yerlerine karşı vatandaşları uyardı.

Şükrü Akyüz, "Resmi fiyat tarifelerinin çok altında rakamlarla faaliyet gösterenler var. Ben bunları meslekten saymıyorum. Bu dükkanlarda çalışanların hepsi zaten yabancı ülkenin insanları. Ne kadar sağlıklı, ne kadar usta, ne kadar hijyen bilmiyorum. Yatıp kalkıyorlar aynı yerde. Vatandaşların bu tarz dükkanlara girmemeleri lazım. Vatandaş bildiği, ustalığına inandığı iş yerlerine gitmeli. Aksi takdirde bu yerler büyük risk taşıyor, evlerine tıraş olduktan sonra virüsü de götürebilirler." diye konuştu.