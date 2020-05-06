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Türkiye'de 3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden

Ülkede ocak-mart döneminde trafiğe giren 220 bin taşıtın yaklaşık 79 bini İstanbul'da, 20 bini Ankara'da 13 bini İzmir'de kaydedildi
 06 Mayıs 2020 11:20
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Türkiye'de 3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 220 bin taşıtın kaydı yapılırken, bunların yarısından fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe girdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 23 milyon 361 bin 22 oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye yükseldi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu dönemde kentte 79 bin 33 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstanbul'u, 20 bin 493 kayıtla Ankara, 12 bin 536 kayıtla İzmir izledi.

Böylece ocak-mart döneminde trafiğe kaydedilen araçların yarısından fazlası 3 büyük şehirde kayda geçmiş oldu.

Ayrıca, Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 8 bin 532 taşıtın kaydı yapıldı.

Listenin başındaki İstanbul'da ocakta 36 bin 31, şubatta 17 bin 625, martta 25 bin 377 taşıtın kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

Ankara'da ocakta 9 bin 618, şubatta 4 bin 728 ve martta 6 bin 147 taşıt trafiğe kaydoldu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre dağılımı şöyle:

İller/Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

İstanbul

36.031

17.625

25.377

79.033

Ankara

9.618

4.728

6.147

20.493

İzmir

5.307

3.104

4.125

12.536

Antalya

3.785

2.535

2.598

8.918

Bursa

3.505

2.089

2.938

8.532

Adana

1.895

1.242

1.823

4.960

Kocaeli

1.847

1.262

1.297

4.406

Gaziantep

1.676

1.045

1.444

4.165

Mersin

1.620

1.054

1.367

4.041

Muğla

1.639

993

1.299

3.931

Diğer

27.617

17.458

23.657

68.732
Anadolu Ajansı
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