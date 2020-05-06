Hakan Aygün tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında yeni karar... Aygün, bugün çıktığı duruşma sonrası tahliye edildi.
|06 Mayıs 2020 11:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşalan gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Aygün, hakkında "IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler. Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!" cümlelerini içeren tweet sonrası soruşturma açıldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "hakaret" suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu.
Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Hakan Aygün'ün tahliye edildiği öğrenildi.
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