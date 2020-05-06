Yasağı ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı kameralara yansıdı
Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler polisleri görünce kaçmaya başladı. Gençlerin polisten kaçma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
|06 Mayıs 2020 12:05
|Yazdır
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Bursa'da bir grup genç uymadı. Cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç yasağı delerek dışarı çıktı.
GENÇLER POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak
06 Mayıs 2020 18:04
|Türkiye'de en kalabalık aileler bu ilde
06 Mayıs 2020 13:53
|Yükseköğrenimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu buldu
06 Mayıs 2020 13:39
|Virüsü yenen doktor: Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor
06 Mayıs 2020 12:18
|Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
06 Mayıs 2020 12:17
|Uzman çavuş, şehitler adına ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
06 Mayıs 2020 11:32
|Doğu Anadolu'daki 4 il için sel uyarısı - Haritalı
06 Mayıs 2020 11:21
|Berberler 'yeni dönem' için gün sayıyor
06 Mayıs 2020 11:21
|Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
06 Mayıs 2020 10:27
|Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
06 Mayıs 2020 10:12