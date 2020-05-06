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Yasağı ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı kameralara yansıdı

Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler polisleri görünce kaçmaya başladı. Gençlerin polisten kaçma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 06 Mayıs 2020 12:05
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Yasağı ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı kameralara yansıdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Bursa'da bir grup genç uymadı. Cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç yasağı delerek dışarı çıktı.

GENÇLER POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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