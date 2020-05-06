1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor

Türk Tabipler Birliği, koronavirüsle mücadelede, ülkede oluşturulmaya çalışılan birlik ruhunu bölmek amacıyla elinden geleni yapıyor. TTB son olarak Covid-19'la mücadele için alternatif bir bilim kurulu dahi oluşturdu. Ama Kurul'da enfeksiyon hastalıkları alanında bir uzman bulunuyor. Kurulda yer alan ve basın açıklamalar yapan Profesör Sinan Adıyaman uzmanlık alanı ise "Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi"....
 06 Mayıs 2020 12:12
Yazdır
TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor

Bilindiği üzere, Koronavirüsle mücadele için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurulun bünyesinde hemen hepsi profesörlerden oluşan bilim adamları yer almaktadır. Kurul üyeleri; Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, Ulusal Viroloji Laboratuarı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ve SB Daire Başkanlıklarında çalışan; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (12), Halk Sağlığı (7), Göğüs Hastalıkları (4), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları (3), Acil Tıp (2), Mikrobiyoloji (1), Epidemiyoloji (1), Yoğun Bakım (1), İç Hastalıkları (1) ve Diş Hekimi , Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (1) branşlarında uzman 35 akademisyen öğretim üyesinden ve bir Hukuk Müşaviri olmak üzere 36 kişiden oluşmaktadır.

Diğer taraftan, Türk Tabipler Birliği adlı örgüt ise Mart ayı ortasında COVİD-19 Çalışma Grubu oluşturdu. Bu çalışma grubu sıklıkla, sağlık personelinin yeterli ekipmana sahip olmadığı, vaka sayısının ve ölüm sayısının az gösterildiği gibi açıklamalar yapmakta, Kurulun başkanı Sinan Adıyaman Alman yayın organı Deutche Welle gibi basın organlarına konuşmaktadır. Örnek bir haber için tıklayınız.

Peki Koronavirüsle mücadelede, en küçük bir olumsuzluğu büyüten, yabancı yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarla ülkemizin imajını bozan Türk Tabipler Birliğinin COVİD-19 Çalışma Grubu kimlerden oluşmaktadır?

Türk Tabipler Birliği (TTB) COVİD-19 Çalışma Grubu: Halk Sağlığı (3), Aile Hekimi (3), Ortopedi (1), Pratisyen Hekim (1), Göğüs Hastalıkları (1), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (1) branşlarında 10 kişiden oluşmaktadır.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ COVID-19 ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Dr. Sinan Adıyaman Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi
Dr. Bülent Nazım Yılmaz Pratisyen Hekim
Dr. Ayfer Horasan Aile Hekimi
Dr. Selma Güngör Aile Hekimi
Dr. Ümit Yaşar Öztoprak Aile hekimi
Dr. Kayıhan Pala Halk Sağlığı doktora
Dr. Cavit Işık Yavuz Halk Sağlığı Uzmanı
Dr. Nurdan Köktürk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sarp Üner Halk Sağlığı Doktora
Dr. Özlem Azap Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Kaynak: https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/menu_goster.php?Guid=2e6073de-7f22-11ea-bc5a-1802c1c4918a

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ

Üye

Üniversite/Daire

Bölümü/Görevi

Afşin Emre Kayıpmaz

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Ahmet Demircan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Levent Akın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Epidemiyoloji

Tevfik Özlü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun Eyüboğlu

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Recep Öztürk

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Firdevs Aktaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serhat Ünal

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alpay Azap

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yeşim Taşova

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Şebnem Erdinç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aydın Yılmaz

SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları

Rahmet Güner

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Canan Ağalar

SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Müşerref Şule Akçay

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Akın Kaya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İlhami Çelik

Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Levent Yamanel

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları

Zeliha Tufan Koçak

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serap Şimşek Yavuz

İstanbul Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mehmet Doğanay

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Figen Çizmeci Şenel

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

Başkan, Diş Hekimi , Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Gülay Korukluoğlu

Ulusal Viroloji Laboratuvarı

Sorumlu

Ayla Aydın

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi

Başkan

Ali Göktepe

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi

Başkan

Selçuk Kılıç

Biyolojik Ürünler Dairesi

Başkan

Cemil Güneş

Hukuk Müşaviri

Pınar Okyay

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Selma Metintaş

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Deniz Çalışkan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Seçil Özkan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Ali Özer

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Mustafa Öztürk

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi[36]

Halk Sağlığı

Ahmet Tevfik Sünter

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%BCs_Bilim_Kurulu
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Torba kadro (68/B), süresi tutan her memura verilmeli mi?
06 Mayıs 2020 14:05		 Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
06 Mayıs 2020 00:04
5510'a tabi memurun emekliliğe esas derecesi olur mu?
03 Mayıs 2020 13:05		 Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün görüş yazısı, hamile memurları mağdur eder!
01 Mayıs 2020 13:50
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
01 Mayıs 2020 00:03		 Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
29 Nisan 2020 00:02
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
28 Nisan 2020 10:00		 Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
28 Nisan 2020 01:26
Eşi kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sağlık personeli, eş durumundan tayin isteyebilir mi?
27 Nisan 2020 14:03		 Sağlık personeli istifa sonrası dönüş kurası bekliyor
27 Nisan 2020 09:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 5
liglerin 12 haziran'da başlaması 1
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 1
anneye armağan seçmenin zorlukları 3
saçma sapan 2
unutulan fenomenler 1
dudak payı 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam