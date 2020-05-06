TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor
|06 Mayıs 2020 12:12
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Bilindiği üzere, Koronavirüsle mücadele için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurulun bünyesinde hemen hepsi profesörlerden oluşan bilim adamları yer almaktadır. Kurul üyeleri; Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, Ulusal Viroloji Laboratuarı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ve SB Daire Başkanlıklarında çalışan; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (12), Halk Sağlığı (7), Göğüs Hastalıkları (4), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları (3), Acil Tıp (2), Mikrobiyoloji (1), Epidemiyoloji (1), Yoğun Bakım (1), İç Hastalıkları (1) ve Diş Hekimi , Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (1) branşlarında uzman 35 akademisyen öğretim üyesinden ve bir Hukuk Müşaviri olmak üzere 36 kişiden oluşmaktadır.
Diğer taraftan, Türk Tabipler Birliği adlı örgüt ise Mart ayı ortasında COVİD-19 Çalışma Grubu oluşturdu. Bu çalışma grubu sıklıkla, sağlık personelinin yeterli ekipmana sahip olmadığı, vaka sayısının ve ölüm sayısının az gösterildiği gibi açıklamalar yapmakta, Kurulun başkanı Sinan Adıyaman Alman yayın organı Deutche Welle gibi basın organlarına konuşmaktadır. Örnek bir haber için tıklayınız.
Peki Koronavirüsle mücadelede, en küçük bir olumsuzluğu büyüten, yabancı yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarla ülkemizin imajını bozan Türk Tabipler Birliğinin COVİD-19 Çalışma Grubu kimlerden oluşmaktadır?
Türk Tabipler Birliği (TTB) COVİD-19 Çalışma Grubu: Halk Sağlığı (3), Aile Hekimi (3), Ortopedi (1), Pratisyen Hekim (1), Göğüs Hastalıkları (1), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (1) branşlarında 10 kişiden oluşmaktadır.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ COVID-19 ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
Dr. Sinan Adıyaman Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi
Dr. Bülent Nazım Yılmaz Pratisyen Hekim
Dr. Ayfer Horasan Aile Hekimi
Dr. Selma Güngör Aile Hekimi
Dr. Ümit Yaşar Öztoprak Aile hekimi
Dr. Kayıhan Pala Halk Sağlığı doktora
Dr. Cavit Işık Yavuz Halk Sağlığı Uzmanı
Dr. Nurdan Köktürk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sarp Üner Halk Sağlığı Doktora
Dr. Özlem Azap Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kaynak: https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/menu_goster.php?Guid=2e6073de-7f22-11ea-bc5a-1802c1c4918a
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ
|
Üye
|
Üniversite/Daire
|
Bölümü/Görevi
|
Afşin Emre Kayıpmaz
|
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Acil Tıp
|
Ateş Kara
|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|
Ahmet Demircan
|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Acil Tıp
|
Levent Akın
|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Epidemiyoloji
|
Tevfik Özlü
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Göğüs Hastalıkları
|
Ayşegül Füsun Eyüboğlu
|
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Göğüs Hastalıkları
|
Recep Öztürk
|
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Firdevs Aktaş
|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Serhat Ünal
|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Alpay Azap
|
Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Yeşim Taşova
|
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Hasan Tezer
|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|
Şebnem Erdinç
|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Aydın Yılmaz
|
SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Göğüs Hastalıkları
|
Rahmet Güner
|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Canan Ağalar
|
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Müşerref Şule Akçay
|
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Göğüs Hastalıkları
|
Akın Kaya
|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|
İlhami Çelik
|
Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Levent Yamanel
|
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|
Zeliha Tufan Koçak
|
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Serap Şimşek Yavuz
|
İstanbul Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Mehmet Doğanay
|
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Figen Çizmeci Şenel
|
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|
Başkan, Diş Hekimi , Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
|
Gülay Korukluoğlu
|
Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|
Sorumlu
|
Ayla Aydın
|
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|
Başkan
|
Ali Göktepe
|
Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|
Başkan
|
Selçuk Kılıç
|
Biyolojik Ürünler Dairesi
|
Başkan
|
Cemil Güneş
|
Hukuk Müşaviri
|
Pınar Okyay
|
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
|
Selma Metintaş
|
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
|
Deniz Çalışkan
|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
|
Seçil Özkan
|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
|
Ali Özer
|
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
|
Mustafa Öztürk
|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi[36]
|
Halk Sağlığı
|
Ahmet Tevfik Sünter
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Halk Sağlığı
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%BCs_Bilim_Kurulu
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