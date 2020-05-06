Mahkeme, otogardaki otoparkları İSPARK'ın işletmesine yapılan itirazı reddetti
|06 Mayıs 2020 12:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin, 15 Temmuz Şehitler Otogarı otoparklarının İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki kararına karşı eski işletmecilerce açılan dava, idare mahkemesince reddedildi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, otoparkları 25 yıllık süreyle işleten Avrasya Terminal İşletmelerinin sözleşmesi, 4 Mayıs 2019'da sona erdi. İBB Meclisi de 11 Temmuz 2019'daki oturumunda, otogar otoparklarının işletmesinin İSPARK AŞ'ye devredilmesini kararlaştırdı.
İBB Meclisi'nin aldığı karara itiraz ederek, yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin talebi, İstanbul 9. İdare Mahkemesince değerlendirildi.
Mahkeme, 31 Ocak'ta oybirliğiyle aldığı kararda, otogarın 1994'te başlayan 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi'nin kararının kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti.
Otogarın işletme sözleşmesi de yapılan itiraz ve yargılamaların ardından 9 Eylül 2019'da İBB'ye geçmişti.
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