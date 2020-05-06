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Noterlerde normalleşme takviminin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin: 1 Haziran'a kadar tek-çift noterlik uygulaması devam edecek. 1 Haziran'da belki uygulama değişebilir, Noterliklerin tümü normal düzende çalışmaya başlayabilirler. Tahminiz o yönde
 06 Mayıs 2020 11:49
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Noterlerde normalleşme takviminin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor

- Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına ilişkin uygulamanın 1 Haziran'a kadar devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "1 Haziran'da belki uygulama değişebilir. Noterliklerin tümü normal düzende çalışmaya başlayabilirler. Tahminiz o yönde." dedi.

Başkan Dursun Cin, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında noterliklerde uygulanan yeni çalışma sistemini ve normalleşme takviminin detaylarını anlattı.

Cin, yeni tip koronavirüs sürecinde adli hizmetler, noterlik hizmetleri ve benzeri görevlerle ilgili alınacak önlemleri değlerlendirmek üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında diğer yargı kurumlarının da katılımıyla haftada bir gün video konferans yöntemiyle toplantı düzenlediklerini belirtti.

Toplantı kapsamında, birden çok noterlik bulunan yerlerde tek-çift uygulamasına geçildiğini, bir gün tek sayılı bir gün de çift numaralı noterliklerin görev yaptığını anımsatan Cin, noterlik dairelerinin hijyenik bir ortamda vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Dursun Cin, noterlik personelinin hizmet sırasında halkla direkt temasta bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar kamu hizmetini aksatmadan aldığımız tedbirlerle noter arkadaşlarımızın da katkılarıyla herhangi bir noterimiz ve personelimizde hayati bir sorun olmamıştır." diye konuştu.

- "Yüzde 50 iş kaybımız oldu "

Cin, fiilen çalışan yaklaşık 1700 noterlikte, 7 bin personelin hizmet verdiğini ifade etti.

Ekonominin noterlerin iş yüküne büyük oranda etki ettiğini kaydeden Cin, "Elimizdeki rakamlara göre yüzde 50 iş kaybımız oldu. 2019 ile bu yılın nisan ayını kıyasladığımızda 2 milyon olan iş sayısı 1 milyona düştü. Ancak normal duruma geçtikten sonra iş sayılarında, yapılamayan işleri de dikkate aldığımızda ciddi artışlar olacağını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "1 Haziran'a kadar tek çift uygulaması devam edecek"

Kovid-19 kapsamında alınan tedbirleri portal ve birliğin web sitesi üzerinden tüm noterlere duyurduklarını belirten Cin, hizmetlerdeki normalleşme süreci hakkında şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığımızın aldığı son karara göre, 1 Haziran'a kadar şu andaki durum, yani tek-çift noterlik uygulaması devam edecek. 1 Haziran'da belki uygulama değişebilir. Noterliklerin tümü normal düzende çalışmaya başlayabilirler. Tahminiz o yönde. 1 Haziran'a kadar şu an itibarıyla uygulanan sistemin devam edeceğini sonrasında ise değişeceğini düşünüyoruz. Tüm noterliklerimiz açık olacak şekilde çalışabilecek."
Anadolu Ajansı
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