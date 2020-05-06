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Memur-Sen, nisan ayı açlık-yoksulluk rakamlarını açıkladı

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986 lira 5 kuruş oldu
 06 Mayıs 2020 12:25
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Memur-Sen, nisan ayı açlık-yoksulluk rakamlarını açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından yapılan nisan ayı "açlık-yoksulluk" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre nisanda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986 lira 5 kuruş oldu.

Mart ayına göre gıda fiyatlarında yüzde 1,78'lik artış oldu. En fazla artış yüzde 46,18 ile sarımsak, yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates, yüzde 30,45 ile kivi fiyatlarında yaşanırken, birim fiyatında en çok düşüş de yüzde 43,57 ile patlıcan, yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,44 ile sivri biberde görüldü.

Aydınlanma fiyatında değişimin olmadığı nisanda, ısınma fiyatında ortalama yüzde 2,49 düşüş, barınma fiyatında ise yüzde 0,4'lük artış kaydedildi.

Ayrıca ulaşımda yüzde 1,29'luk düşüş olduğu belirlendi. Bununla birlikte LPG'de yüzde 20,72, benzin fiyatında 10,31 düşüş oldu.

Haberleşme fiyatında ortalama 0,75'lik, telefon yedek parça fiyatında ise yüzde 1,23 artış olduğu kayıtlara geçti. Buna rağmen telefon ekipman fiyatlarında yüzde 3,61'lik düşüş yaşandı.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,13'lük düşüş olurken tablet fiyatında yüzde 4,31, oyun konsolu fiyatında yüzde 2,26, yazım ve çizim kağıtları fiyatında ise 1,41 artış kaydedildi.

Bununla birlikte edebi kitap fiyatında yüzde 12,15, okul kitap fiyatında yüzde 4,98, flüt fiyatında ise 1,89 düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,01'lik bir artış yaşandı. Pencere fiyatları yüzde 1,16 artarken, su faturalarında ise 1,63 düşüş oldu.

Giyim, temizlik ve sağlık madde fiyatlarında da artış oldu. Buna göre giyim fiyatında yüzde 1,53, kişisel temizlik ve bakım madde fiyatında yüzde 2,76, sağlık madde fiyatında ise yüzde 0,71 oranında artış yaşandı.
Anadolu Ajansı
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